Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.09.19 16:06

СБУ задержала в Киеве члена ИГИЛ, который разыскивался Интерполом за особо тяжкое преступление

В Киеве задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления.

сбу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец незаконно прибыл на территорию Украины, чтобы уйти от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника на одной из улиц столицы.

Сейчас к задержанному судом применен временный арест сроком на 40 суток до поступления запроса о его выдаче. Прокуратурой начата процедура экстрадиционной проверки.

Смотрите также: Во время задержания фигурант уголовного производства бросил в полицейских две гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100