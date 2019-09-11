СБУ задержала в Киеве члена ИГИЛ, который разыскивался Интерполом за особо тяжкое преступление

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец незаконно прибыл на территорию Украины, чтобы уйти от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника на одной из улиц столицы.
Сейчас к задержанному судом применен временный арест сроком на 40 суток до поступления запроса о его выдаче. Прокуратурой начата процедура экстрадиционной проверки.