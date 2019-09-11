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11.09.19 16:21

Официальные мероприятия на День Независимости обошлись правительству в 259,6 тысяч гривен. ДОКУМЕНТ

Министерство культуры заплатило за столичные торжества ко Дню Независимости 259,6 тысяч гривен. Эти деньги ушли на оплату выступлений пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки.

Официальные мероприятия на День Независимости обошлись правительству в 259,6 тысяч гривен. ДОКУМЕНТ

Об этом свидетельствуют ответы Минкульта, Киевской городской госадминистрации, Офиса президента и Министерства финансов на запросы журналистов "Украинской правды", информирует Цензор.НЕТ.

Подготовку и проведение торжеств 24 августа 2019 года на Майдане Независимости поручили Государственному театрально-зрелищному агентству.

В Минкульте говорят, что деньги выделялись на выступления пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки.

Согласно смете, на зарплату режиссерско-постановочной, административной группы и артистов ушло 62 тысяч гривен, 113,5 тысяч – на оплату приглашенных коллективов.

Официальные мероприятия на День Независимости обошлись правительству в 259,6 тысяч гривен 01

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В прошлом году к годовщине Независимости Минкульт профинансировал два мероприятия в столице: на 100 тысяч гривен в Софийском соборе и музыкальное сопровождение молитвенного мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни на 74,4 тысячи.

При этом в ответе Минкульта не указано, распространяется ли смета 2019-го года на шествие при участии президента и участие известных артистов, в частности, клипмейкера Алана Бадоева, хореографа Елены Коляденко, певиц Тины Кароль и Алины Паш.

Офис президента Владимира Зеленского ответил, что Бадоеву и Коляденко из государственного бюджета не платили.

Официальные мероприятия на День Независимости обошлись правительству в 259,6 тысяч гривен 02

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Ни одно из ведомств, к которому обратились журналисты (ОПУ, Кабмин, Министерство финансов, Минкульт), не сообщило, на основании чего клипмейкера и хореографа приобщили к организации мероприятий и заключали ли с ними договор.

Еще 290 тысяч на празднования потратили власти Киева. Эти средства были направлены на возложение цветов к памятнику Михаила Грушевского и мероприятия возле КГГА.

Кабинет министров на вопрос о стоимости празднований, в частности, трансфера из регионов, ответил, что не является распорядителем этой информации. Правительство переслало запросы УП в различные министерства, областные и Киевскую городскую госадминистрацию.

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Минобороны не смогло сообщить, сколько стоил военный парад в 2018 году, который Владимир Зеленский решил не проводить. Парад финансировали в пределах общего годового бюджета, и дополнительных средств на него не выделяли.

В то же время, в 2019 году государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 миллиона гривен. Эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю, когда на "поощрение" военных дали 9,7 миллиона.



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