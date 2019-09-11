Нардеп от "Слуги народа" Литвиненко проголосовал за себя и соседа, а потом в Facebook призвал лишать кнопкодавов мандата, - "Чесно". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Рух "Чесно", передает Цензор.НЕТ.

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"10 сентября Рух Чесно сообщил о первом зафиксированном факте неперсонального голосования в парламенте 9-го созыва: Конституцию нарушил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Однако, как выяснилось впоследствии, первое кнопкодавства в новой ВРУ произошло неделей ранее. Нарушителем оказался нардеп от "Слуги народа", мажоритарщик из округа №156 в Ривненской области (Березновский, Костопольский и Сарненский районы) Сергей Литвиненко. Он кнопкодавил, вероятнее всего, за другого "слугу" -мажоритарщика - Александра Скичко (округ №197, Черкасская область). Фраза "вероятнее всего" означает, что это место официально закреплено за Скичко, однако есть вероятность, что в слоте его пульта могла находиться карта другого депутата", - говорится в сообщении.

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"Факт нарушения Конституции, который был зафиксирован благодаря трансляции "Радио Свобода", имел место 3 сентября в 17:52 , во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд (постановление №1016 / П). На видеозаписи человек во втором ряду третий (если считать слева направо) сектора давит кнопку на месте соседа справа от себя. За несколько секунд до голосования он оглядывается назад, будто ищет своего отсутствующего коллегу. Результаты голосования на табло 3 сентября, 17:52. В ряду кнопкодава нажали все пять кнопок "за". Лицо нардепа-нарушителя на видео не увидеть, но из схемы размещения фракций и групп в сессионном зале ВРУ 9-го созыва известно, что место кнопкодава закрепленное за Сергеем Литвиненко, а депутат справа от него, который отсутствовал, - Александр Скичко . По результатам голосования за вышеупомянутое постановление и Литвиненко, и Скичко нажали кнопки "за", - отмечаеют в "Чесно".

Сергей Литвиненко и Александр Скичко.

На другом видео - ретрансляции канала "Рада" "Громадським" - можно увидеть лица и Скичко, и Литвиненко. Последний похож на нардепа, который кнопкодавил на предыдущем видео.

Примечательно, что в тот же день, 3 сентября, уже после кнопкодавства Литвиненко опубликовал пост в Facebook , где отметил, что "Слуга народа" введет лишение нардепа мандата за кнопкодавство.

Напомним, что все кандидаты от "Слуги народа" накануне выборов подписали меморандум , в котором, в частности, пообещали не кнопкодавить, не передавать и не принимать от коллег карточку для голосования.

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Сегодня, 11 сентября, председатель ВРУ Дмитрий Разумков отреагировал на факт кнопкодавства Александра Ковалева, о котором сообщили ранее. Спикер назвал действия мажоритарщика "недопустимыми" и выразил надежду, что после принятия необходимых законов это явление исчезнет из парламента.