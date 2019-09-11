Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.09.19 16:37

Внесение изменений в закон о ГБР превратит Бюро в действительно мощный правоохранительный орган, - Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает, что законопроект Зеленского, предлагающий назначать директора ГБР без представления премьера и усилить полномочия директора Бюро, благотворно повлияет на ведомство.

труба

Об этом он сообщил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец-то в Верховной Раде появился профессиональный законопроект, который выведет ГБР из того правового хаоса, который царит в нынешнем законодательстве, и позволит превратить Бюро в действительно мощный правоохранительный орган", - говорится в сообщении.

По мнению директора Бюро, законопроект регулирует вопросы проведения конкурсов на все руководящие должности, организации работы территориальных управлений, определения оснований для дисциплинарного взыскания, совершенствует структуру центрального аппарата и приводит в соответствие полномочия директора.

"Если директор несет ответственность, то он и принимает решения. Заместители директора – это надежные менеджеры, на которых можно опираться в работе органа. Именно поэтому в НАБУ, например, директор назначает заместителей без конкурса. Наконец-то эту норму предлагается ввести и в закон о ГБР", - отметил Труба.

Напомним, 10 сентября в парламенте зарегистрирован проект закона №2116 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно совершенствования деятельности ГБР.  Инициатором законопроекта является Президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект определен как неотложный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР объявило конкурс на 268 должностей оперативников

Внесение изменений в закон о ГБР превратит Бюро в действительно мощный правоохранительный орган, - Труба 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100