Мы вправе участвовать в реформировании Украины, вправе голосовать на выборах, - эмигрантка из Украины Кумка об упрощении регистрации на выборах за границей

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала Антонина Кумка.

"Мигранты - это люди, которые уехали, но имеют чрезвычайно большую связь с Украиной. Многие из них не исключает возвращения домой...

Мы имеем право критиковать украинское правительство и президента. Мы вправе участвовать в реформировании Украины, вправе голосовать на выборах. Поэтому выступаем за то, чтобы нам не нужно было лететь на избирательный участок 2000 километров, причем лететь дважды - чтобы зарегистрироваться, а затем, чтобы проголосовать. А в некоторых странах очень мало дипломатических учреждений на реально проживающее количество украинцев. Низкая явка на избирательных участках связана преимущественно с расстояниями или перегруженностью участков, а также забюрократизированным процессом регистрации.



Для граждан Украины, которые находятся за рубежом было бы гораздо легче, чтобы по крайней мере регистрацию сделали электронную. А если бы и голосования сделали электронное, это было бы идеально", - отметила она.

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На вопрос о рисках вмешательства в е-систему избирателей, в чатсности со стороны российский хакеров, Кумка ответила:



"Эстония делает электронное голосование. Россия к Эстонии имеет претензии, как и к другим странам. Но эстонцам это удается. Для начала можно было бы сделать облегченную регистрацию. По проблемам иностранных украинцев мы часто общались с нардепом Егором Соболевым. В сотрудничестве с ним выработали изменения в законопроект о возможности регистрации избирателей за рубежом по е-мейлу. Это не радикальные изменения, а пробная версия - чтобы посмотреть, насколько это улучшит ситуацию для начала. МИД и ЦИК его поддержали. Этот законопроект 10053 застрял в правовом комитете, хотя мы бились головой о стенку ко всем. Его даже не вынесли на обсуждение во время принятия изменений в Избирательный кодекс.

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