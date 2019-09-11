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11.09.19 16:54

Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не стал комментировать встречу с бизнесменом Игорем Коломойским, состоявшуюся накануне в Офисе Президента.

коломойский,зеленский

О том, как прошла встреча с Коломойским и о миссии МВФ, главу Кабмина спросили журналисты во время брифинга после заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Гончарук призвал спрашивать об итогах работы Кабинета Министров. "Коллеги, я бы хотел подчеркнуть формат таких встреч: призываю вас обсуждать те темы, которые мы поднимаем по итогам заседания. Это не регулярное еженедельное интервью. Я прокомментирую те факты, которые буду считать необходимым комментировать в интервью, в отдельных выступлениях", - сказал он.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 10 сентября Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом, бывшим главой Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским. На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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