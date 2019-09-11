Депутат Черниговского горсовета насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

Сообщение о ДТП с пострадавшим в одном из спальных районов города поступило в полицию вечером 10 сентября. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Черниговской области.

"Правоохранители установили, что водитель - депутат Черниговского городского совета, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв", - сказано в сообщении.

Пострадавшего пешехода – мужчину 68 лет – доставили в больницу, он скончался.

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По данным UA Чернигов, за рулем авто был депутат от фракции "Демократический альянс" Ярослав Ковтун. По словам журналистов, эту информацию подтвердили 2 источника - в полиции и в горсовете. Издание отмечает, что на фото с места аварии видно, что пешехода сбила синяя Mazda 626. Эта же машина указана в электронной декларации Ковтуна.

Полиция расследует дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее тяжелое телесное повреждение). Санкция наказания по этой статье - от 3 до 8 лет лишения свободы.

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