Дисциплинарное дело против меня закрыли, - Горбатюк

Об этом Горбатюк заявил в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, такое решение было принято в среду, 11 сентября.

"Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров постановила дисциплинарное производство в отношении меня закрыть", - сказал он.

Горбатюк добавил, что таким образом, заключение одного из членов КДКП о привлечении его к ответственности не было удовлетворено.

"Он считал, что меня нужно привлечь к ответственности и вынести выговор за то, что на официальный запрос Общественного совета добропорядочности я дал информацию относительно одной из судей", - рассказал руководитель Управления спецрасследований.

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Ранее в КДКП с жалобой на Горбатюк обратилась судья Хозяйственного суда Киева Мальвина Данилова.

Она требовала наказать руководителя Управления спецрасследований за предоставление Общественному совету добропорядочности данных, установленных во время досудебного расследования, о том, что на судью распределялись дела с нарушением принципа случайности.

Судья посчитала, что Горбатюк распространил в отношении нее ложную информацию и нарушил презумпцию невиновности.

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