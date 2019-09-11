Рада приняла за основу законопроект об отмене госфинансирования партий, которые не прошли в парламент

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Верховной Рады.

За документ проголосовали 283 нардепа, также Рада поддержала подготовку закона ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Законопроект предусматривает, что право на финансирование из госбюджета получат партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе.

Также предусматривается сократить госфинансирование партий вдвое - с 0,02 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу, до 0,01.

Сейчас право на финансирование уставной деятельности имеют политсилы, которые набрали на выборах в парламент более 2% голосов избирателей.

Напомним, 30 августа данный законопроект внес в парламент Президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, право на получение госфинансирования уставной деятельности получили партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария" и "Всеукраинское объединение "Свобода".

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