Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

Об этом министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Затронув вопрос о российских вооружениях, которые хранятся на военных складах в селе Колбасна, Попеску отметил, что "эти боеприпасы представляют постоянную угрозу жителям Республики Молдова, а также для региона в целом".

При этом молдавский министр приветствовал готовность России возобновить диалог с Кишиневом относительно вывоза и утилизации этих боеприпасов.

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Николай Попеску предложил обсудить данный вопрос в ближайшее время как в двустороннем формате, так и с привлечением международных партнеров, в том числе ОБСЕ. Соглашение об уничтожении боеприпасов на складах бывшей российской 14-й армии в Приднестровье было подписано Россией и Молдовой в 1997 году.