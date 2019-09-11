Чиновники "Укргаздобычи" обогащались на утилизации опасных отходов, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ. Речь идет об утилизации отходов бурения в Полтавской области. Из-за действий злоумышленников пострадала экология региона.

"Фактическая утилизация отходов бурения не производилась. Во время их временного хранения не были соблюдены необходимые экологические требования, что привело к загрязнению окружающей среды. При вывозе бурового шлама происходила подмена сопроводительных документов, поэтому на полигоне бытовых отходов он хранился как безопасное вещество", - сообщили в СБУ.

В офисах и по месту жительства фигурантов дела в Киеве, Полтаве, Днепре, Кременчуге прошли обыски. Правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, подтверждающие проведение противоправной сделки.

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Производство начато по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас представителю коммерческой структуры - организатору противоправного механизма - сообщено о подозрении в совершении преступления, другим фигурантам производства планируется объявить подозрения в ближайшее время", - подытожили в СБУ.

Напомним, ранее в "Укргаздобыче" сообщили об обысках.

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