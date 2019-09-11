Начальник Генштаба ВСУ Хомчак встретился с освобожденными из российского плена военными моряками. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
"Тот поход, который вы осуществляли через Керченский пролив войдет в историю российско-украинской войны, которая длится уже шестой год. Мы видели, как вы себя мужественно вели. Я искренне благодарен вам за это", - сказал Хомчак.
Начальник Генерального штаба отметил, что очень важно, что все вернулись из плена живыми.
Кроме этого, начальник Генерального штаба ВСУ вместе с руководителями структурных подразделений МО и ГШ ответил на вопросы военных моряков, которых интересовали вопросы получения образования, отпусков, дальнейшего прохождения службы, социальных льгот и гарантий.
В завершение встречи Хомчак вручил военным морякам отличия начальника Генерального штаба.