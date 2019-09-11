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11.09.19 18:30

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак встретился с освобожденными из российского плена военными моряками. ФОТО

Сегодня, 11 сентября, в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак встретился с военными моряками, которые вернулись из российского плена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак встретился с освобожденными из российского плена военными моряками 01

"Тот поход, который вы осуществляли через Керченский пролив войдет в историю российско-украинской войны, которая длится уже шестой год. Мы видели, как вы себя мужественно вели. Я искренне благодарен вам за это", - сказал Хомчак.

Начальник Генерального штаба отметил, что очень важно, что все вернулись из плена живыми.

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Начальник Генштаба ВСУ Хомчак встретился с освобожденными из российского плена военными моряками 02

Кроме этого, начальник Генерального штаба ВСУ вместе с руководителями структурных подразделений МО и ГШ ответил на вопросы военных моряков, которых интересовали вопросы получения образования, отпусков, дальнейшего прохождения службы, социальных льгот и гарантий.

В завершение встречи Хомчак вручил военным морякам отличия начальника Генерального штаба.

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак встретился с освобожденными из российского плена военными моряками 03

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