Правительство вдвое сократит расход бумаги, - Дубилет

Об этом он написал на своей странице в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы даже не представляете, сколько бумаги расходуют органы власти. Мне тут недавно показали бюджеты на закупку бумаги, я выпал в осадок. Скоро поделюсь цифрами", - написал Дубилет.

По его словам в переходе с бумажного документооборота на электронный главное - не экология.

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"Избавиться от бумаги - это не про экологию (хотя тоже важно). Это про неэффективные бизнес-процессы, про тысячи чиновников и миллионы граждан, которые зря тратят свое время и таланты. Будем процесс за процессом все и вся упрощать и переводить в цифру. Я обязуюсь сократить потребление бумаги в Кабмине в следующем году минимум в 2 раза", - добавил Дубилет.