Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская

Об этом Айвазовская сказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Это представление является мотивированным, как того требует закон, оно ссылается на определенные эпизоды решение судей, действия ЦИК и их оценку со стороны президента или юридических советников, которые составляли документ. Но аргументация слаба в части, например, препятствование избирательному праву. У нас есть статья уголовного кодекса 157, которая определяет, что такое препятствование избирательному праву - это уголовное преступление, препятствование избирательному праву путем обмана, угроз, запугивания и подкупа. То есть, ЦИК таких действий совершать не может. Поэтому даже в этой части утверждать, что решение судей о признании противоправными действий в части отказа в регистрации кандидатов - это преувеличение, потому что это точно не подпадает под определение "препятствование избирательному праву", - заявила Айвазовская.

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"Второе - решение судей были разные, даже по 28 отказам. Первая инстанция преимущественно становилась на сторону ЦИК (это Шестой апелляционный административный суд), а Верховный суд отменял решения апелляционного. Тогда получается, что не только ЦИК в преступном сговоре, представим себе, а и Шестой апелляционный административный суд. Поэтому почему санкции в виде прекращения полномочий используются только в отношении Центральной избирательной комиссии? Аргумент о 210 и 198 избирательныех округах – они, по нашей оценке, являются не идентичными по своей сути. На 210 округе ЦИК поехала осуществлять пересчет на отдельных участках, так как Окружная комиссия, как это определено законом, не подала протокол. То есть, ЦИК выполняет функцию окружной комиссии в случае, если не поступил от нее протокол. Что произошло? На 198 округе протокол поступил, но его содержание или процедура составления обжаловалась участниками избирательного процесса. Верховный суд установил невыполнение решений судей ЦИК по 198 округу, но ЦИК, в свою очередь, 4 сентября обратился в Верховный Суд с просьбой растолковать, в какой форме она должна выполнить решение, потому что уже нет окружной комиссии и участковой комиссии. Поэтому это не идентичные ситуации абсолютно", - добавила Айвазовская.

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На вопрос о том, видит ли она достаточно аргументов для роспуска ЦИК, Айвазовская ответила: "По моему мнению, аргументов недостаточно. Но, с другой стороны, статья 31-1 Закона о ЦИК не определяет ни глубину аргументов, ни последствия действия или бездействия, в связи с которыми можно прекращать полномочия всего состава. Поэтому при наличии 300 голосов очевидно, что это решение будет принято, и вряд ли ЦИК удастся его обжаловать, потому что 300 голосов - это конституционное большинство".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление Зеленского об изменении состава ЦИК.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде досрочно прекратить полномочия членов Центральной избирательной комиссии.