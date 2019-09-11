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11.09.19 19:07

Суд по иску Чорновол обязал ГБР начать производство против Портнова

Шевченковский суд обязал Государственное бюро расследований начать расследование в отношении Андрея Портнова после обращение Татьяны Чорновол.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности"

В сообщении отмечется: "Шевченковский суд обязал Государственное бюро расследований внести в Единый реестр досудебных расследований информацию, согласно сообщению Татьяны Чорновол, относительно возможного создания Андреем Портновым преступной организации с целью получения неправомерной выгоды от коммерческой структуры ПАО "БТА Банк".

Согласно сообщению о преступлении действия экс-главы Администрации Президента Виктора Януковича могут содержать признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 255 УК Украины.

Напоминаем, что ГБР трижды отказывало во внесении информации по заявлению Татьяны Чорновил в Единый реестр досудебных расследований по этому вопросу.

Суд по иску Чорновол обязал ГБР начать производство против Портнова 01
Суд по иску Чорновол обязал ГБР начать производство против Портнова 02

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