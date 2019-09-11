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11.09.19 19:31

Халатное отношение сотрудника Минобороны привело к 37 млн грн ущерба при строительных работах на полигоне "Широкий лан", - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту нанесения ущерба государству в сумме около 37 млн ​​грн при выполнении строительных работ на территории военного полигона "Широкий лан".

гбр

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации причиной таких убытков стало халатное отношение к службе военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году между Министерством обороны Украины и генподрядчиком было заключен договор на выполнение строительных работ для строительства лагерного городка и территории полигона "Широкий лан". По условиям договора объект должен был быть полностью готовым и сданным в эксплуатацию в 2018 году, однако часть строительных работ не была выполнена.

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Ответственным за осуществление технического надзора был назначен военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины. Он ненадлежащим образом выполнил определенные обязанности - не проконтролировал соответствие объема выполненных работ условиям договора, не обеспечил эффективное и целевое использование бюджетных средств по указанному договору. 

В результате, строительная компания получила от Минобороны 135 млн грн - 37 млн ​​грн из этой суммы уплачено за работы, которые фактически не выполнены.

По данному факту открыто уголовное производство.

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