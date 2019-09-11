"Это судья Павел Вовк, собеседование было в рамках первого конкурса в Верховный Суд в 2017 году", - экс-член комиссии ВККСУ Козлов о голосе на "пленках из ОАСК"

Об этом экс-член Высшей квалификационной комиссии судей Андрей Козлов сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"Когда услышал записи разговоров, которые были опубликованы после обысков в Окружном админсуде Киева, смеялся. Я вообще почти всегда смеюсь, когда подтверждаются мои наихудшие опасения. Это, видимо, защитная реакция такая, лабильность. Сначала прочел все то, что было опубликовано, потом уже стал слушать голоса, узнал некоторые. У каждого человека ведь своя манера речи, тембр, модуляции, артикуляция", - рассказал он.

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Козлов, в частности, заверил, что узнал одного из тех, с кем проводил собеседование: "Кое-кто на собеседовании - это судья Павел Вовк. Собеседование было в рамках первого конкурса в Верховный Суд в 2017 году".

Он также сообщил, что его допрашивали в ГПУ по производству, связанному с ОАСК, и признали потерпевшим.

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

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НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

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Полный текст интервью с Андреем Козловым читайте здесь.