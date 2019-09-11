ВККС стоит разделить на два органа - для оценивания судей и конкурсов в высшие специализированные суды, - экс-член комиссии Козлов

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"На мой взгляд, было бы хорошо, если бы ВККС разделили на два органа: один бы провел оценивание судей на соответствие, а второй - конкурсы в высшие специализированные суды, апелляцию, кассацию и отбор судей первой инстанции. Идея с участием международных экспертов в отборе членов Комиссии хороша, но их непосредственная работа в Комиссии, хотя бы для конкурсов в Верховный Суд, была бы еще лучше. Кроме того, мне не очень нравится мысль о реформировании ВККС с участием ВСП без реформирования самой ВСП. Конституция не воспрещает принять закон о проверке профессиональной этики и добропорядочности членов ВСП теми же международными экспертами. И вот тогда уже приниматься за ВККС. Мой опыт также говорит о том, что в ВККС надо говорить скорее не о сокращении, а об увеличении состава, если мы хотим параллельно выполнять все необходимые процедуры", - заявил Козлов.

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При этом, по его мнению, стоит максимально формализировать правила оценивания - "до табличной формы", установив четкую систему базовых и штрафных баллов.

"Очевидно, что отсутствие недостатков - это не высший балл по критерию, а несколько ниже, высший должен даваться за достижения, поступки. Очевидно, что каждая тысяча гривен, которая не задекларирована или не нашла объяснения, должна иметь четкий эквивалент в штрафных баллах. Очевидно и закреплено в Конституции, что это судья во всех случаях обязан доказать соответствие имущества и расходов доходам. Очевидно, что ряд судебных решений из прошлого должны быть табуированы как имеющие репрессивный характер, а те, кто их выносили, должны покинуть профессию. Очевидно, наконец, что роль общественности, того же Общественного совета добропорядочности, должна быть усилена, поскольку без поддержки общества судебная власть никогда не станет сильной. Это подразумевает пересмотр кадровых решений, принятых вопреки негативным заключениям ОСД, желательно – с участием международных экспертов, что позволит определить, чей подход был ближе к существующим мировым стандартам.

И, повторюсь, мне категорически не нравится идея, что есть более мягкий стандарт в одной ситуации и более жесткий - в другой. Ведь речь идет об одной и той же категории лиц - судьях, с единым статусом, с едиными требованиями. А значит стандарт тоже должен быть единым для всех.

Хочу еще сказать, что нынешний закон вообще не позволяет оценить прошлое, этичность и добропорядочность кандидата, только входящего в профессию, при отборе в первую инстанцию. С этим нужно что-то делать. Фильтр на входе всегда лучше, чем последующая выборочная очистка в дисциплинарных процедурах.

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Мы не должны искать идеального судью, потому что можем не найти никогда. Но мы должны сделать судью максимально свободным от рисков, материальных, "родственных", психологических – любых. И только тогда можно будет говорить о настоящей судейской независимости. Она далеко не только зарплатой и гарантиями измеряется, а в первую очередь – границами внутренней свободы поступать разумно и справедливо, - заявил Козлов.

Напомним, Комиссия по правовой реформе - консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Ее основная задача - содействие развитию правовой системы Украины.

Полный текст интервью с Андреем Козловым читайте здесь.