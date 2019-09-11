Франция ожидает от России ответа о дате встречи "нормандской четверки", - посол Берманн

Об этом сообщила посол Франции в России Сильви Берманн в комментарии российскому "Интерфаксу", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Пока что дата не определена. Мы ожидаем ответа от России", - заявила Берманн.

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По ее словам, дату саммита определят в ближайшее время.

Напомним, в последний раз переговоры в "нормандском формате" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялись в октябре 2016 года в Берлине. В июле 2019 года в Париже внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России провели встречу с целью возобновления работы "нормандского формата".

На встрече 2 сентября 2019 года советники лидеров "нормандской четверки" обсудили подготовку к будущей встрече лидеров и ее повестку.

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