Сегодняшние пожар и взрывы боеприпасов на арсенале в Калиновке расследуются как халатность, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

"Предварительно установлено, что около 11 час. 40 мин. 11 сентября 2019 года на технической территории 48 арсенала, расположенного в г. Калиновка Винницкой области, в районе открытой площадки, произошло около шести взрывов боеприпасов, подлежащих утилизации. Возможная причина - возгорание сухой травы, в результате чего состоялась поочередная детонация отдельных боеприпасов, которые лежали на земле", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов. Угрозы для людей нет, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Все версии и действия должностных лиц воинской части проверяются. На этой территории не было закончено проведение работ по выявлению и обезвреживанию боеприпасов, которые взрывались в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года. Расстояние от края горения травы до площадок хранения боеприпасов составляло около 150-200 метров.

Читайте также: Пожар на территории военного арсенала возле Калиновки ликвидирован, - ГСЧС

Сегодня на территории военного арсенала возле Калиновки зафиксированы 6 взрывов боеприпасов в результате возгарания сухой травы.

Напомним, 26 сентября 2017 года около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".