С начала суток враг пять раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, - пресс-центр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку от Богдановки (из вооружения БМП), Невельского (из стрелкового оружия) и Новогнатовки (из стрелкового оружия).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиций ОС вблизи Желобка (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия) и Зайцево (из гранатометов различных систем).

Напомним, 10 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих ВСУ получили ранения, а еще два - боевые травмы.