Верховная Рада сформировала делегацию в ПАСЕ - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности", член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, в составе делегации - 12 членов и 12 их заместителей: 14 народных депутатов (семь членов и семь заместителей - ред.) Из фракции "Слуга народа", два - от фракций "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Родина "," Европейская солидарность "," Голос "и группы" За будущее ".

Член профильного комитета, народный депутат от "Европейской солидарности" Мария Ионова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что руководитель делегации пока не выбрали.

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