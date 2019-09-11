Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.09.19 21:54

Моряки и бывшие политзаключенные получат ID-паспорта, - Денисова

Людмила Денисова заявила, что бывшие военнопленные украинские моряки и другие освобожденные с российского заключения украинцы получат ID-паспорта.

денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Сегодня начали реализацию совместной инициативы с руководством Государственной миграционной службы Украины по оформлению ID паспортов.

Новые документы получат уволены 7 сентября войска моряки и политзаключенные, которые потеряли их во время пребывания в плену или содержание в заключении на территории РФ или если есть необходимость в их обновлении.

Для удобства и оперативности процесса ДМС организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где ребята проходят лечение.

Надеюсь, что выдача готовых ID-карточек состоится в ближайшее время".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100