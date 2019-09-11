Поляк застрелил украинку от безответной любви, сбежал в Германию, где был убит полицейскими

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает польское издание Interia.pl.

Как сообщается, после побега и преследования убийцу украинки застрелила полиция неподалеку от Берлина.

"Характер убийства указывает на то, что оно было совершено сознательно, направлено против конкретного лица. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной. Раненую сотрудницу не удалось спасти",- заявил представитель полиции Любуского воеводства Марцин Малуда.

По информации местных СМИ, 26-летний Павел Р. застрелил знакомую украинку в связи с тем, что она не хотела встречаться с ним.

После убийства злоумышленник сбежал в Германию. Недалеко от Берлина дорогу ему преградили местные полицейские. Он вышел из автомобиля и направил на них оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение.

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