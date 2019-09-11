Посол Чехии был вызван для дачи пояснений относительно встречи Земана с "подкарпатскими русинами", - МИД Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"В связи с появлением в СМИ информации о встрече президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" 11 сентября в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Чешской Республики в Украине Радек Матула для получения разъяснений", - говорится в сообщении.
Чешский дипломат отрицает любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.
Напоминаем, ранее чешские СМИ сообщили, что президент Чехии Милош Земан принял делегацию из семи человек, которые, по их словам, "представляют интересы русинов, которые добиваются автономии в составе Украины".