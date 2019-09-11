Генпрокурор Рябошапка назвал основные задачи по перезагрузке работы прокуратуры

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу генпрокурора в Фейсбук.

"Вчера парламент в первом чтении поддержал проект закона №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Он предусматривает ряд неотложных задач для перезагрузки прокуратуры", - написал Рябошапка.

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Такими задачами являются:

оптимизировать численность и провести переаттестацию прокуроров. Специальные кадровые комиссии с привлечением международных экспертов проверять как профессиональные компетенции, так и доброчестность

обеспечить донабор на вакантные должности среди специалистов с соответствующим опытом в сфере права и высшим юридическим образованием. Любой человек с соответствующим образованием, опытом и знаниями сможет занять вакансии в органах прокуратуры любого уровня.

трансформировать военную прокуратуру. Военные прокуроры по желанию смогут так же пройти аттестацию и проверку на доброчестность и стать частью новой системы органов прокуратуры. Курировать процесс будет главный военный прокурор Виктор Чумак.

разработать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, измерения и регулирования нагрузки на прокуроров.

"С принятием соответствующего закона мы безотлагательно начнем обновление системы", - заявил генпрокурор.

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