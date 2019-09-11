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11.09.19 23:06

Генпрокурор Рябошапка назвал основные задачи по перезагрузке работы прокуратуры

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал ряд неотложных задач, которые необходимы для перезагрузки работы органов прокуратуры.

руслан,рябошапка

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу генпрокурора в Фейсбук.

"Вчера парламент в первом чтении поддержал проект закона №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Он предусматривает ряд неотложных задач для перезагрузки прокуратуры", - написал Рябошапка.

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Такими задачами являются:

"С принятием соответствующего закона мы безотлагательно начнем обновление системы", - заявил генпрокурор.

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Генпрокурор Рябошапка назвал основные задачи по перезагрузке работы прокуратуры 01

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