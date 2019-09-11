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11.09.19 23:36

Конгресс США выделит Украине деньги даже вопреки решению Трампа, - сенаторы Джонсон и Мерфи

В случае, если американский президент Дональд Трамп попытается заблокировать выделение Украине $250 млн помощи, Конгресс сможет принять соответствующее решение. Такое мнение 10 сентября выразили американские сенаторы, республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи

Конгресс США выделит Украине деньги даже вопреки решению Трампа, - сенаторы Джонсон и Мерфи

,Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Джонсон выразил уверенность, что противодействие Трампа в этом вопросе Конгресс преодолеет "на двухпартийной основе".

Мерфи, в свою очередь, отметил, что во время недавней поездки в Украину общался с чиновниками в Киеве и увидел, что у них нет понимания причин возможного удержания денег. Сенатор от Демократической партии США утверждает, что эту тему украинцы поднимали на каждой встрече с ними.

Американские законодатели подчеркнули, что Конгресс США поддерживает Украину "независимо от того, что делает президент" Трамп.

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