Конгресс США выделит Украине деньги даже вопреки решению Трампа, - сенаторы Джонсон и Мерфи

,Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.



Джонсон выразил уверенность, что противодействие Трампа в этом вопросе Конгресс преодолеет "на двухпартийной основе".



Мерфи, в свою очередь, отметил, что во время недавней поездки в Украину общался с чиновниками в Киеве и увидел, что у них нет понимания причин возможного удержания денег. Сенатор от Демократической партии США утверждает, что эту тему украинцы поднимали на каждой встрече с ними.



Американские законодатели подчеркнули, что Конгресс США поддерживает Украину "независимо от того, что делает президент" Трамп.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с американскими сенаторами Джонсоном и Мерфи санкции против РФ и поставки газа из США. ФОТО