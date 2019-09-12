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12.09.19 00:13

Коммунальщики сняли сине-желтые флаги, установленные на могилах погибших бойцов на Краснопольском кладбище Днепра

В Днепре коммунальщики сняли сине-желтые флаги, установленные на Краснопольском кладбище у могил погибших бойцов активистами

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Как передает Цензор.НЕТ, информацию об этом Радио Свобода подтвердила директор департамента социальной политики мэрии Днепра Юлия Дмитрова.

По ее словам, ко Дню Независимости Украины инициативная группа без согласования с городскими властями и администрацией кладбища установила на кладбище несколько десятков металлических флагштоков с флагами.

Установленным флагам не могли гарантировать сохранение на кладбище, ведь оно - в зоне постоянного воздействия ветров, говорит чиновник. Кроме того, в адрес мэрии начали поступать жалобы.

"У нас есть рабочая группа, мы разработали стратегию упорядочения кладбища. Договорились в течение полугода установить однотипные памятники на могилах бойцов, имена которых были установлены. Следующий момент - заменить кресты на могилах неустановленных бойцов. Мы договорились: установить единый большой флагшток у памятной стелы с Государственным флагом Украины, чтобы на праздники его поднимать, а во время траурных мероприятий - приспускать. По этим всем могилами следит КП "Ритуальные услуги", администрация Краснопольского кладбища, которая отвечает за порядок. И приходить и что-то там самовольно делать у чужих могил нельзя. По крайней мере надо было спросить", - сказала Юлия Дмитрова.

По ее словам, флаги и флагштоки были сняты аккуратно и сейчас хранятся у администрации кладбища.

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Представительница инициативной группы, волонтер батальона "Донбасс" Алина Смирнова рассказала Радио Свобода, что в августе активисты за свой счет установили на могилах бойцов на Краснопольском кладбище восемь флагов батальона "Донбасс" и 21 флаг Украины.

По ее словам, в настоящее время снятия флагов вызвало возмущение у инициаторов проекта и семей погибших.

"Мы будем настаивать на том, чтобы по крайней мере флаги батальона" Донбасс "были возвращены на место, на каждую могилу. На этом кладбище в общем похоронено 11 бойцов "Донбасса", родственники на этом настаивают. Думаю, все понимают, что означает флаг батальона для бойцов. Если они не вернут флаги на место, мы их установим сами. А еще - документы об этом лягут на стол президенту", - обещает Смирнова.

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