Четыре министерства объединят усилия для разработки инструментов защиты детей от "угроз виртуального мира", - ОП

Украинские дети не защищены от цифровых угроз, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента. При этом 92% детей в возрасте до 12 лет имеют доступ к глобальной сети. При этом доныне сотрудничества между государственными органами для создания соответствующих программ защиты не было.

"60% подростков готовы встретиться с онлайн-другом, которым может стать кто угодно. В этом возрасте дети не связывают цифровую и реальную угрозы", - акцентировал на проблеме Николай Кулеба.

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Он также отметил, что 22% детей в возрасте до 10 лет просматривают порнографические материалы. "Это фактически равно получению травмы, которая меняет модель поведения человека уже во взрослом возрасте", - убежден уполномоченный президента по правам ребенка.

Министерства социальной политики, образования, цифровой трансформации и культуры, молодежи и спорта объединят усилия для разработки инструментов защиты украинских детей на государственном уровне и имплементации этих инструментов в различных сферах и учреждениях.

К разработке планируется привлечь родителей, учителей, социальных работников, волонтеров. Первые наработки ожидаются уже в 2019 году.

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