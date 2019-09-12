Двое украинских воинов погибли, еще один получил тяжелое ранение на Донбассе. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Богдановки - из вооружения БМП;

- вблизи Невельского - из стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Новогнатовки - из стрелкового оружия.

- трижды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от н.п. Пески - из снайперского оружия;

- вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- около Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- около Павлополя - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от н.п. Желобки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

- в районе Зайцево - из гранатометов различных систем;

- неподалеку от Луганского - из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Новгородского - из стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один военнослужащий получил тяжелое ранение", - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, в настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командование воинской части.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших", - говрится в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Пищевика из станкового противотанкового гранатомета.