Город для людей, а не для машин: Киевсовет обещает внедрить новую транспортную политику в течение ближайших 5 лет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета.

Цель соответствующей программы - введение новой транспортной политики. В частности, планируется отойти от автомобилецентризма и сделать столичную инфраструктуру удобной в первую очередь для маломобильных групп населения, пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. Приоритет предоставлять развитию электротранспорта, в планах объединить левобережную и правобережную трамвайные сети.

"В этой программе мы не просто декларируем, а по шагам детализировали новый принцип организации пространства: не город для машин, а город для людей. И чем менее мобильный участник движения, тем больше преимуществ он должен иметь. В такой системе координат будет развиваться общественный транспорт: обновление подвижного состава, строительство метро на Виноградарь и на Троещину, создание удобных пересадочных узлов с городской электричкой", - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

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Кроме того, цель целевой программы - изменить модель управления транспортной инфраструктурой города. Речь идет о внедрении систем безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и электронного билета с широким набором тарифов. Также в программе заложены расходы на строительство новых станций метрополитена.

Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, составляет 83,4 млрд грн. Большую часть - 76,1 млрд грн - будет финансировать город, остальная сумма поступит из госбюджета, а также от инвесторов и кредиторов.

Проект программы должны рассмотреть на одном из пленарных заседаний Киевсовета.