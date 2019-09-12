Вакарчук призвал Зеленского обсудить стратегию противодействия агрессии РФ на спецзаседании Рады

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук написал на своей странице в Facebook.

"По возвращении 35 заложников на родную землю мы узнаем из заявлений международных лидеров и комментариев Президента Зеленского об "активизации усилий в нормандской формате" и перспективах "восстановления конструктивного диалога" между Украиной и Россией", - написал он.

Вакарчук подчеркнул, что согласно Конституции, Президент Украины представляет наше государство в международных отношениях: "Мы напоминаем: все государство, не только группу советников. Президент и его дипломатическая команда должны объяснить дальнейшую стратегию противодействия российской агрессии".

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"В течение многих недель деятельности нового президента проходят международные переговоры, обмен заложников, другие очень важные вещи, но мы так и не услышали стратегии новой исполнительной власти по нашей международной политике и, в первую очередь, наших отношений с Российской Федерацией - страной-агрессором. Если Президент называет встречи прорывными, то в чем прорыв? И на какие компромиссы мы должны идти?

Верховная Рада является частью команды, которая формирует основы внешней политики. И вместе - подчеркиваю: только вместе! - мы можем принимать взвешенные стратегические решения, которые будут двигать Украину вперед", - резюмировал нардеп.