Я принял более 200 звонков за час, - глава села под Калиновкой рассказал о панике после новых взрывов

После взрывов на складах Министерства обороны в Калиновке Винницкой области сельский голова села Павловка Виктор Кособуцкий получил более 200 звонков от местных жителей. Об этом он сообщил "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

"Как нам объяснили, взрывы были за счет детонации остатков НП 2017 года. На данный момент пожар практически потушен, остались лишь локальные задымление, ими занимаются", – сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сегодняшние пожар и взрывы боеприпасов на арсенале в Калиновке расследуются как халатность, - военная прокуратура. ФОТО

По словам сельского головы, поскольку "у людей в памяти еще свежи события 2017 года", "началась небольшая паника, люди начали сильно волноваться. Я принял более 200 звонков за час. Несколько человек выехали в соседние деревни, но вскоре, когда дозвонились до меня, вернулись обратно".

"Мы выехали, пытались разъяснить ситуацию. Работники сельского совета и общественные активисты распространяли информацию о том, что происходит, в соцсетях, в группах", – рассказал сельский голова.

Он добавил: в связи с ЧП было принято решение прекратить занятия в школе. "Мы позвонили родителями, чтобы они по возможности забрали детей".

Вчера на территории военного арсенала возле Калиновки зафиксированы 6 взрывов боеприпасов в результате возгарания сухой травы.

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").