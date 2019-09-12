Рада сегодня рассмотрит законопроект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня Рады.

Отмечается, что Рада рассмотрит проект №1030. Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект зарегистрирован 29 августа.

Кроме этого, нардепы рассмотрят внесение ряда изменений в Конституцию:



- о внесении изменений в регламент Верховной рады по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом;

- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной рады или заседаний комитетов ВР;

- о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда;

- о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии;

- о внесении изменений в закон "О правопреемстве Украины" об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины;

- о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов;

- о режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы и другие.

Напомним, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об отсрочке штрафов за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию страны.

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