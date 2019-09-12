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12.09.19 09:44

Рада сегодня рассмотрит законопроект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях"

Рада планирует рассмотреть законопроект об отсрочке штрафов за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию страны.

Рада сегодня рассмотрит законопроект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня Рады.

Отмечается, что Рада рассмотрит проект №1030. Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект зарегистрирован 29 августа.

Кроме этого, нардепы рассмотрят внесение ряда изменений в Конституцию:

- о внесении изменений в регламент Верховной рады по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом;
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной рады или заседаний комитетов ВР;
- о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда;
- о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии;
- о внесении изменений в закон "О правопреемстве Украины" об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины;
- о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов;
- о режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы и другие.

Напомним, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об отсрочке штрафов за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию страны.

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