21-летний разведчик Юрий Бурдейный погиб под Авдеевкой 10 сентября. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что военный был родом из села Ирклиев Чернобаевского района.

"Еще одна потеря черкащанина... Погиб уроженец Чернобаевщины, старший солдат Юрий Бурдейный. В свои 21 Юрий был старшим разведчиком-оператором разведывательной роты. Светлая память Герою и соболезнования близким", – написал Шевченко.

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По данным чиновника, трагедия случилась в районе Авдеевки Донецкой области.

На странице aphareus в Twitter были опубликованы фото Юрия:









