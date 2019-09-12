Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.09.19 10:22

Ударил в лицо, затащил в посадку и изнасиловал: в Харькове педофил напал на 12-летнюю девочку, школьница в больнице

Харьковская полиция расследует факт избиения и изнасилования малолетней девочки. 12-летняя школьница находится в больнице. Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.

насилие,домашнее

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммукации полиции в Харьковской области.

По данным полиции, сообщение о происшествии поступило в Индустриальный отдел полиции 11 сентября в 18:05. 

"Установлено, что 11 сентября около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина изнасиловал многодетную мать на глазах у 14-летней дочери в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз. Принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100