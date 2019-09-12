"Собираем все документы", - Балух заявил, что будет подавать иск против РФ в Европейский суд по правам человека

Об этом он сам сказал в комментарии "Крым.Реалиям", передает Цензор.НЕТ.



По словам Балуха, подготовка документов для подачи в ЕСПЧ по его делу ведется с 2016 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Единственное, чего мы не хотим, чтобы за наше освобождение Украина заплатила своими национальными интересами, - Балух. ВИДЕО

"Там уже много документов подано в ЕСПЧ. Но этот процесс продолжается, ничего еще в этом плане не завершено, был разговор с Хельсинской группой по правам человека. Мы работаем вместе с ними в этом направлении. Мы подали первые документы еще до декабря 2016 года, еще по поводу той 319 статьи ["оскорбление представителя власти"], по которой меня судили еще до того, как я попал за решетку. Собираем все документы, фиксируем, мы договорились, что я немного в себя приду и мы закончим работу", – рассказал Балух.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы – по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.