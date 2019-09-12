У Кличко разрешили связанной с экс-нардепом Микитасем фирме строительство нового 50-метрового ТЦ посреди Печерска в Киеве, - "Наші гроші"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом свидетельствуют данные официального сайта Департамента.

Офисно-торговый комплекс будет построен на участке площадью 1,36 га по ул. Московская, 8 (перекресток улицы Московской и Кловского спуска).

Предельную высоту объекта позволили на уровне 50,7 м. Строительство проводится в Центральном историческом ареале Киева, где существует ограничение по высоте - не выше 27 м.

Корпус завода с участком за 563,71 млн грн были проданы в начале апреля этого года на аукционе. Добровольную продажу провел "Укргазбанк" через СЕТАМ.

В апреле право собственности на имущество зарегистрировали за ООО "Философия девелопмента", что связано с корпорацией "Укрбуд" экс-нардепа Максима Микитася.

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По данным Youcontrol, ООО "Философия девелопмента" в апреле 2018 г. создали Вячеслав Мармыш и Андрей Марцин. Мармыш работал прокурором Шевченковского района, пока не был уволен сразу после Майдана в 2014 году. В 2015 году он уже работал заместителем президента корпорации "Укрбуд".

К слову, оценщицу, которой объявлено подозрение по делу НАБУ о нанесении ущерба на 81 млн грн при обмене квартир для Нацгвардии из центра Киева на окраине с участием "Укрбуду", сейчас защищают адвокаты из адвокатского объединения "Айтлекс", возглавляемого Мармишем.

Нынешними учредителями компании "Философия девелопмента" является ООО "А.В.Инвестиции", владельцем которого является бывший прокурор прокуратуры Киевской области, а до недавнего времени начальник отдела Одесской таможни Юрий Грегуль и ООО "Монтадет", бенефициарным владельцем которого значится Алла Выговская.

На купленном участке "Укрбуд" собирается построить бизнес-центр "Arsenal Plaza". Сразу через дорогу находится кинотеатр "Зоряный", который сейчас тоже реконструируют, в результате чего на нем достроили три новых этажа без соответствующих разрешительных документов.