Рада отсрочила штрафы за нерастаможенные евробляхи (обновлено)

За соответствующее решение проголосовали 284 нардепа, передает Цензор.НЕТ.
Рада одобрила в целом законопроект президента Владимира Зеленского №1030 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.
Законом предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней.
Вместе с тем, согласно тексту законопроекта, растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.