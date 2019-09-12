Рада отсрочила штрафы за нерастаможенные евробляхи (обновлено)

За соответствующее решение проголосовали 284 нардепа, передает Цензор.НЕТ.

Рада одобрила в целом законопроект президента Владимира Зеленского №1030 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

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Законом предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней.

Вместе с тем, согласно тексту законопроекта, растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.