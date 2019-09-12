Морпехи Александр Линчевский и Николай Обуховский погибли от пуль снайпера под Волновахой. ФОТО (обновлено)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью 11 сентября от пули снайпера погиб стрелок-помощник гранатометчика Александр Линчевский с Шполянщины. Парень погиб во время выполнения боевых задач вследствие обстрела позиций со стороны противника вблизи Волновахи. Вечная память. Искренние соболезнования родным", - написал Шевченко в фейсбуке.
Он уточнил, что Александру был 21 год.
Как стало известно Цензор.НЕТ, Линчевский был военнослужащим 1-го отдельного батальона морской пехоты.
Позже пресс-служба 36-й ОБМП уточнила, что вместе с Линчевским также погиб прапорщик Николай Обуховский.
"11 сентября, около 23:00, противник открыл огонь в сторону позиций наших защитников, выполнявших боевые задачи по защите суверенитета и территориальной целостности в районе выполнения операции Объединенных сил. Под плотным свинцовым огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов - противник прикрывал работу своего снайпера, в результате которой наши воины получили несовместимые с жизнью ранения. Вражеские пули унесли жизни двух наших морпехов: прапорщика Обуховского Николая и матроса Линчевского Александра", - говорится в сообщении.