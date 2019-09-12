Если бы не Меркель, Медведчук не играл бы никакой роли в обмене пленными, - Безсмертный

Об этом он заявил в интервью програме "Що це було" на "24 канале", информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы не Меркель в этом процессе, Медведчук изначально никакой роли там не играл бы. Это она по наводке Путина инкорпорировала Медведчука в этот процесс, а Порошенко этот пас принял. Почему он это сделал - это вопрос к самому Петру Алексеевичу. Более того, по его собственному указанию Медведчук был на связях с СБУ, в частности с Василием Грицаком", - заявил он.

Безсмертный отметил, что Медведчук не принимал участия в этом обмене пленных.

"Появление Медведчука в любом процессе сопровождается двумя вещами - "спасением" и бизнесом", - подчеркнул Безсмертный.

"Обмен пленными я не считаю ни победой, ни предательством, а считаю это счастьем семей, в которые вернули детей, сыновей, отцов, мужей и тому подобное. Для страны это тоже ни предательство, ни победа, а просто счастье семей", - отметил Безсмертный.

Комментируя роль Зеленского в обмене политзаключенных Безсмертный сказал: Я за объективность оценки. Во времена президентства Порошенко тоже были освобождены почти три тысячи людей и не замечать этого нельзя. Хочу вам сказать одну вещь - если бы не два аргумента - арест и доставка Цемаха и его свидетельства - этого освобождения не было бы. Ведь он дал серьезные наводки, которые формализировали то, о чем говорилось на аналитическом уровне".

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

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