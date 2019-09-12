Полиция проводит обыски у сотрудников штабов Навального в 39 городах России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

"Силовики проводят обыски уже в 43 региональных штабах Навального. Исключением стали только Самара и Уфа, где обыск прошел двумя днями ранее. При этом в Петербурге и Перми силовики вновь пришли в штабы, хотя уже были там несколько дней назад", - пишет менеджер проектов ФБК Леонид Волков.

Обыски связывают с уголовным делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, основанным Навальным.

"Подтверждены обыски сегодня утром у координаторов штабов, сотрудников штабов и в помещениях самих штабов в 39 городах, вот список:

Чебоксары, Екатеринбург, Нижний Новгород, Липецк, Казань, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск, Белгород, Томск, Краснодар, Тамбов, Ижевск, Тюмень, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток, Иваново, Калининград, Ярославль, Ростов-на-Дону, Барнаул, Архангельск, Пермь, Псков, Рязань, Ставрополь, Саранск, Иркутск. Вероятно, такая же ситуация в Брянске и Смоленске, но нет связи и нет 100% подтверждения", - сообщил Волков.

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