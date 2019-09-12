Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.09.19 12:09

Красный крест направил более 2 тонн лекарств и медоборудования для жителей оккупированного Донбасса, - Госпогранслужба

"Красный Крест" направил для жителей временно оккупированных территорий Донбасса более 2 тонн лекарств и медоборудования.

крест,красный

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что два грузовика проследовало через КПВВ "Новотроицкое".

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Всего для жителей Донбасса направлено свыше 2 тонн лекарственных препаратов и медицинского оборудования", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия передала гуманитарную помощь жителям Марьинки и Станицы Луганской

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100