Красный крест направил более 2 тонн лекарств и медоборудования для жителей оккупированного Донбасса, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что два грузовика проследовало через КПВВ "Новотроицкое".

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Всего для жителей Донбасса направлено свыше 2 тонн лекарственных препаратов и медицинского оборудования", - сказано в сообщении.

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