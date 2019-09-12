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12.09.19 12:14

Зеленский назначил новых начальников управлений СБУ в Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях

Президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех новых глав областных управлений Службы безопасности Украины.

Зеленский назначил новых начальников управлений СБУ в Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях

В частности, начальником управления СБУ в Запорожской области назначен Борис Безрукий, начальником управления СБУ в Николаевской области – Виталий Герсак, начальником управления СБУ в Харьковской области – Николай Найдич, начальником управления СБУ в Черновицкой области – Виталий Монастырецкий, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующие указы №№688/2019-691/2019 от 11 сентября опубликованы на официальном сайте главы государства.

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До этого Зеленский уволил с занимаемых должностей начальников управлений СБУ в Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской и Харьковской областей Петра Дидуха, Юрия Пасика, Виталия Найду и Андрея Носача и соответственно.

Соответствующие указы №№684/2019-687/2019 также датированы 11 сентября и опубликованы на сайте президента.

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