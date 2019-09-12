Рада сегодня не будет рассматривать представление Зеленского о досрочном прекращении полномочий ЦИК, - Арахамия (обновлено)

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Нет… Я думаю, что не будет", - сказал Арахамия, отвечая на соответствующий вопрос.

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"Нет вообще даже договоренности о голосах, мы ничего даже не обсуждали, этого вопроса не было в повестке дня сегодня", - ответил Арахамия на вопрос о наличии 300 голос за принятие данного постановления.

"Сейчас нет выборов, поэтому вопрос не стоит таким неотложным образом, что вот завтра выборы, поэтому давайте ЦИК", - добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли представление об увольнении ЦИК Рада рассмотреть в пятницу, Арахамия ответил, что это выяснится вечером в четверг. "Никто не может сказать, что будет завтра", - сказал Арахамия.

Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел соответствующее представление президента Владимира Зеленского и рекомендовал Верховной Раде досрочно прекратить полномочия членов Центральной избирательной комиссии.