Драка со стрельбой произошла на Волыни: госпитализированы двое полицейских и двое местных жителей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

По данным ведомства, около полуночи при осуществлении патрулирования Киверцовского района, возле села Карпиловка сотрудники группы реагирования патрульной полиции Киверцовского отдела полиции за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль "Fiat Scudo". Водитель автомобиля, 46-летний житель села Карпиловка, отказался выполнять законные требования полицейских и предоставить документы на автомобиль.

Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На помощь водителю-правонарушителю приехало еще пять человек, которые начали драку с полицейскими. Во время драки правонарушители сорвали с полицейского бодикамеру. В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейский применил табельное огнестрельное оружие.

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В результате инцидента двое полицейских с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Водитель автомобиля "Fiat Scudo" и 24-летний правонарушитель, житель села Карпиловка, госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Их жизни и здоровью угрозы нет.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи, в частности, предусматривает до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

На место происшествия выезжали сотрудники Государственного бюро расследований, которые по этому факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.