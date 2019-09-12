"Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко

Об этом в комментарии "УНИАН" сообщил народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Киевсовет в очередной раз не собрался на свое заседание, что свидетельствует о фактической импотенции киевской власти - с одной стороны, и недееспособности мэра в управлении городом. Поэтому мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как того давно хотят киевляне", - сказал Ткаченко.

При этом планируется, что выборы будут проводиться уже по новому закону о столице, проект которого сейчас готовится и в ближайшее время будет вынесен на голосование Верховной Рады.

Напомним, ранее стало известно, что парламентская фракция партии "Слуга народа" готовит проект закона "О столице", который, возможно, откроет путь к проведению внеочередных выборов в Киеве на 8 декабря.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на Киев от "Слуги народа" считается Александр Ткаченко. Но, по словам СМИ, он категорически отказался претендовать на пост главы КГГА.

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