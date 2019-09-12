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12.09.19 13:02

Основной приоритет работы Минобразования - переориентация на нужды конкретного ребенка, студента, ученого, - Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявляет, что основной задачей и приоритетом в работе министерства будет переориентирование системы образования на потребности человека.

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Об этом она сказала на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Основной задачей и приоритетом в работе министерства будет переориентирование системы образования на потребности человека. Мы должны исповедовать принцип ребенкоцентризма и студентоцентризма. В центре всех наших действий должны стоять нужды конкретного человека, ребенка, студента, ученого", - отметила она.

Министр подчеркнула, что новый состав руководства Минобразования будет продолжать и приумножать лучшие практики, которые были начаты в предыдущей каденции правительства.

Новосад подчеркнула, что реформа "Новая украинская школа" - это хороший фундамент для дальнейшей реализации реформирования среднего образования.

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В то же время, она отметила, что в министерстве сейчас дискутируется вопрос необходимости активизации реформы, а именно ускорение пилотирования старшей профильной школы.

По словам министра, дошкольным и средним образованием в министерстве будет заниматься новоназначенный заместитель министра Любомира Мандзий.

Среди прочего, Новосад отметила, что финансирование образования на следующий, 2020 год буде приблизительно на уровне прошлого периода.

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