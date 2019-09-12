Срочное внедрение норм законопроекта 1210 вызывает чрезвычайную обеспокоенность, - ЕБА



"Внедрение таких масштабных изменений в такие сжатые сроки содержат значительные риски для бизнеса, ставит под угрозу ведение деятельности добросовестных плательщиков, что негативно отразится на инвестиционном климате, и в конце концов, на доходах бюджета", говорится в письме Европейской бизнес ассоциации в адрес главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.



В письме указывается, что законопроект содержит ряд норм, которые бизнес воспринимает, як отказ от положительных достижений, достигнутых вследствие предыдущих изменений в законодательство. В частности, риски для предпринимателей – экспортеров несет предлагаемая практика доначисления налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость.



Всего, в письме указаны 12 пунктов, требующих, по данным экспертов ЕБА пересмотра. Так, например, резкое увеличение рентной платы за пользование полезными ископаемыми нарушает ряд принципов, на которых обосновывается налоговое законодательство Украины, и в результате негативно отразится на бюджетных поступлениях, сказано в письме.



Кроме того, обеспокоенность вызывает возможность существенного увеличения сроков проведения налоговых проверок и введения штрафных санкций за нарушение сроков регистрации налоговых накладных.



В целом Европейская ассоциация рекомендует доработать законопроект и предложила свою помощь в работе над ним.



"Эксперты ассоциации выражают свое убеждение относительно необходимости продолжения работы над законопроектом и о необходимости внесения в него существенных изменений", говорится в письме.



Напомним, законопроект 1210 призван внести изменения в налоговый кодекс Украины уже вызвал широкую критику в обществе.



Так, в частности, союз предпринимателей Украины призвал отозвать законопроект, как такой, который вредит развитию бизнеса.