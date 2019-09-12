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12.09.19 13:02

Срочное внедрение норм законопроекта 1210 вызывает чрезвычайную обеспокоенность, - ЕБА

Европейская бизнес ассоциация заявила, что срочное принятие законопроекта 1210 негативно отразится не только на инвестиционном климате страны, но и приведет к сокращению доходов бюджета

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"Внедрение таких масштабных изменений в такие сжатые сроки содержат значительные риски для бизнеса, ставит под угрозу ведение деятельности добросовестных плательщиков, что негативно отразится на инвестиционном климате, и в конце концов, на доходах бюджета", говорится в письме Европейской бизнес ассоциации в адрес главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.

В письме указывается, что законопроект содержит ряд норм, которые бизнес воспринимает, як отказ от положительных достижений, достигнутых вследствие предыдущих изменений в законодательство. В частности, риски для предпринимателей – экспортеров несет предлагаемая практика доначисления налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость.

Всего, в письме указаны 12 пунктов, требующих, по данным экспертов ЕБА пересмотра. Так, например, резкое увеличение рентной платы за пользование полезными ископаемыми нарушает ряд принципов, на которых обосновывается налоговое законодательство Украины, и в результате негативно отразится на бюджетных поступлениях, сказано в письме.

Кроме того, обеспокоенность вызывает возможность существенного увеличения сроков проведения налоговых проверок и введения штрафных санкций за нарушение сроков регистрации налоговых накладных.

В целом Европейская ассоциация рекомендует доработать законопроект и предложила свою помощь в работе над ним.

"Эксперты ассоциации выражают свое убеждение относительно необходимости продолжения работы над законопроектом и о необходимости внесения в него существенных изменений", говорится в письме.

Напомним, законопроект 1210 призван внести изменения в налоговый кодекс Украины уже вызвал широкую критику в обществе.

Так, в частности, союз предпринимателей Украины призвал отозвать законопроект, как такой, который вредит развитию бизнеса.

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