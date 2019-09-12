Враг с начала суток 7 раз нарушил режим тишины, трижды применял минометы, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня, 12 сентября, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства, российско-оккупационные войска совершили уже 7 прицельных обстрелов позиции Объединенных сил, трижды применяя минометы различных калибров", - сказано в сообщении.

После 06.30 утра защитники Водяного зафиксировали разрывы 13 вражеских мин калибра 120 мм. Также утром оккупанты выпустили всего 16 мин 82-го калибра по нашим воинам н.п. Зайцево и Новгородское. Оккупанты вели здесь плотные обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

После 2:00 со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия противник прицельно вел огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Пищевик.

Около восьми утра противник осуществлял провокации из стрелкового оружия по защитникам Водяного. С 10:15 противник открыл огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по позициям наших воинов в районе Крымского. А с 11:14 с АГС и крупнокалиберных пулеметов вблизи Новогнатовки.

"По имеющейся информации, боевых потерь от начала текущих суток среди наших Украинских героев нет", - сообщили в Минобороны.

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